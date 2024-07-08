В ДНР сообщили об отдалении линии фронта от Горловки

ВС России продолжают освобождать территории в зоне проведения спецоперации в ДНР. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава республики Денис Пушилин.

Он отметил, что линия фронта все дальше отодвигается от Горловки.

«Мы видим методичное продвижение наших военных в плане освобождения Донецкой Народной Республики», — подчеркнул Пушилин.

Глава республики добавил, что военные устанавливают контроль над участками на Горловском и Дзержинском направлении.

Российские войска 7 июля освободили населенный пункт Чигари в ДНР. За день до этого Минобороны подтвердило, что под контроль ВС России перешло село Сокол. Его освободили подразделения группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомстве.

Военные ударили по боевикам ВСУ около населенных пунктов Волчье Острое и Восход, а также у городов Селидово и Торецк. По данным Минобороны, российские бойцы улучшили свое тактическое положение.