Российские военные освободили населенный пункт Чигари в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения ВС России освободили хутор Чигари в ДНР», — заявили в ведомстве.

За прошлые сутки силы противовоздушной обороны сбили три авиабомбы Hammer, 31 украинский беспилотник и два снаряда РСЗО HIMARS.

После начала СВО российские силы уничтожили 16521 танк и другие боевые бронированные машины противника, 540 зенитных ракетных комплексов, 277 вертолетов, 626 самолетов, 11 516 орудий полевой артиллерии и минометов, 1366 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 314 беспилотных летательных аппаратов и 23 410 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в воскресенье, 7 июля, стало известно, что российские бойцы подбили американскую боевую машину пехоты Bradley под Часовым Яром и сняли с нее трофейную станцию радиоэлектронной борьбы.