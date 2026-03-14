В ДНР снимут фильм о Герое России Сергее Ярашеве

В ДНР снимут фильм о герое Ярашеве, который 68 дней удерживал позицию в Гришине

В ДНР планируют снять полнометражный фильм о Герое России Сергее Ярашеве, который в одиночку удерживал позицию в Гришине на протяжении 68 дней. Об этом сообщил РИА «Новости» глава республики Денис Пушилин.

«Уже можем говорить анонс. Считаю правильным и нужным это зафиксировать, историю про Сергея Ярашева. С продюсером Андреем Кретовым мы проговорили, что она потребует экранизации», — рассказал он.

Кретов добавил, что подготовка к производству фильма уже стартовала.

«Это картина, скорее всего, будет полнометражная, не сериал. Андрей Симонов, он же сценарист и режиссер, изучает материалы», — подчеркнул продюсер.

Президент Владимир Путин ранее присвоил Ярашеву звание Героя России. Рядовой сейчас проходит лечение в госпитале в Москве. Пушилин докладывал главе государства, что из-за обморожения боец потерял ступни.