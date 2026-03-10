Российский боец в одиночку удерживал позиции в ДНР 68 дней

Президент России Владимир Путин пообещал наградить бойца, который в течение 68 дней в одиночку удерживал позиции возле населенного пункта Гришино в ДНР на Красноармейском направлении. О подвиге 21-летнего военного из Самары рассказал глава республики Денис Пушилин, сообщила пресс-служба Кремля.

Военнослужащего эвакуировали, но медикам пришлось ампутировать ему обе ступни.

«Когда штурмовая группа зашла, он, по сути, остался один. Удерживал позиции 68 дней, Владимир Владимирович. С командованием разговаривал, это 51-я армия», — отметил глава ДНР.

Президент пообещал поговорить с командующим о награде бойцу, соразмерной его подвигу.

«Конечно, все сделаем, чтобы помочь и с медицинской точки зрения, поддержать, чтобы чувствовал себя полноценным человеком», — сказал Путин.

Ранее президент посмертно наградил бойца из Белгородской области за смелые действия при спасении людей.