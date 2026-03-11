Державший в одиночку позиции 68 дней боец Ярашев получил звание Героя России

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации рядовому Сергею Ярашеву. Об этом сообщили на сайте Кремля .

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Ярашеву Сергею Романовичу», — сказано в документе.

Военнослужащий из Самары в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении. Еду и боеприпасы ему доставляли коптерами.

Сейчас 21-летний боец находится в госпитале после серьезной операции.

Мать героя не удивилась, когда узнала о подвиге сына. По ее словам, это всегда было в его характере. Сам Сергей уже хочет вернуться в строй и отправиться к своим товарищам.

О подвиге Ярашева Путину доложил глава ДНР Денис Пушилин.