Российские военные перехватили радиопереговоры боевиков ВСУ

Российские военные перехватили радиопереговоры подразделений ВСУ, в рамках которых они обсуждали целенаправленную стрельбу по мирным жителям Красногоровки в ДНР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады южной группировки войск перехватили переговоры троих украинских боевиков. Двое из них, предположительно, с позывными Абрикос и Бизон обсуждали прилет по одной из позиций. Затем первый вызвал третьего с позывным Терен, сообщившего, что заметил двух пожилых женщин.

«Значит, слушай, Терен. Если те бабульки подходят близко до вас, минусуйте их. Как принял?» — приводятся слова Абрикоса в перехваченной расшифровке.

Тот ему ответил, что понял, но ничего не получится, так как пенсионерки уже «прошли далеко». После этого обсуждение последствий прилета по Красногоровке продолжилось.

Ранее в белгородском Шебекино украинские боевики убили 16-летнего боксера, попавшего под обстрел ВСУ на детской площадке во дворе жилого дома.