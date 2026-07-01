На трассе между Донецком и Мариуполем в Володарском округе ДНР частично обрушился автомобильный мост после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС глава округа Константин Зинченко.

По его словам, поврежден пролет моста через реку Калку. В ближайшее время организуют объездной путь. Трасса проходит также через соседний Волновахский округ.

В начале июня в Черновицкой области на западе Украины рухнул мост через реку, на котором находились более 30 подростков. Дети приехали на экскурсию и вышли на деревянный настил, но старая конструкция не выдержала нагрузки. Несколько школьников получили травмы различной степени тяжести.

Спустя неделю в Дагестане обрушился металлический автомобильный мост через реку Рубас. Как сообщили в прокуратуре республики, опоры конструкции сломались из-за обильных осадков.