Автомобильный мост обрушился в Дагестане

В Дагестане обрушился автомобильный мост, ведущий к селу Новое Лидже в Табасаранском районе. Кадры с места ЧП показала пресс-служба прокуратуры республики.

Металлический мост через реку Рубас находится на 45-м километре дороги к селу Новое Лидже. Обрушение опор произошло 16 июня около 18:00 из-за обильных осадков. Прокуратура Дагестана проконтролирует восстановительные работы и обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами.

«Будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства об автомобильных дорогах и безопасности дорожного движения», — сообщили представители надзорного ведомства.

В Табасаранском районе 14 и 15 июня прошли ливни, из-за которых поднялся уровень воды в Рубасе. Пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор» сообщила, что левобережная опора и пролеты моста рухнули из-за размыва фундамента.

Ранее мост обрушился в городе Волхов в Ленинградской области. Он не использовался последние 30 лет.