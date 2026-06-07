На Украине обрушился мост с группой подростков

Деревянный мост через реку рухнул в Черновицкой области на западе Украины, когда на нем находились более 30 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Дети приехали в село Виженка на экскурсию и вышли на деревянный настил. Старая конструкция не выдержала нагрузки.

Несколько подростков получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали. На место оперативно выехали спасатели.

По данным специалистов, в момент обрушения на мосту находились от 20 до 30 человек. Официальной причиной случившегося назвали чрезмерную массу людей, одновременно оказавшихся на мосту.

В конце мая в Севастополе обрушился балкон с группой старшеклассников, которые вышли для совместной фотографии. В результате пострадали девять выпускников, трех из них госпитализировали в тяжелом состоянии.