В Днепропетровске и пригороде Черкасс прогремели взрывы
Взрывы погремели в Днепропетровске и пригороде Черкасс, где в тот момент звучала воздушная тревога. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Днепропетровске был слышен звук взрыва», — отметили в сообщении.
По информации телеканала, взрыв раздался также возле города Черкассы. Другие подробности не приводились.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в 11 областях Украины.
Ранее сообщалось о взрывах в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Сигналы воздушной тревоги звучали в Сумской, Кировоградской и Николаевской областях.
Также система ПВО сработала в окрестностях Киева, горожан призвали спуститься в укрытия. Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждала о приближении к Киевской области беспилотников.