В Днепропетровске и пригороде Черкасс прогремели взрывы

Взрывы погремели в Днепропетровске и пригороде Черкасс, где в тот момент звучала воздушная тревога. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Днепропетровске был слышен звук взрыва», — отметили в сообщении.

По информации телеканала, взрыв раздался также возле города Черкассы. Другие подробности не приводились.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в 11 областях Украины.

Ранее сообщалось о взрывах в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Сигналы воздушной тревоги звучали в Сумской, Кировоградской и Николаевской областях.

Также система ПВО сработала в окрестностях Киева, горожан призвали спуститься в укрытия. Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждала о приближении к Киевской области беспилотников.