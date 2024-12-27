В Дагестане 6 женщин отправились в зону СВО, прощание с ними сняли на видео

В Махачкале сняли на видео прощание с уходящими в зону специальной военной операции женщинами. Кадры опубликовал Telegram-канал «Тут Дагестан. Новости Дагестана» .

О решении шестерых женщин отправиться на передовую стало известно накануне. Они проходили по уголовному делу и вместе находились в следственном изоляторе. По предварительной информации, они заключили контракты с Минобороны. В итоге женщин отпустили в зону СВО.

Видео с прощанием засняла одна из сокамерниц дагестанок. Она пожелала новоиспеченным бойцам удачи. Обе женщины были одеты в камуфляжную форму.

«Вот так — у нас женщины тоже на СВО уходят», — заявили за кадром.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что контракты с Минобороны России в 2024 году подписали 440 тысяч человек. Он отметил, что гордится российскими бойцами и поблагодарил их за проявленный героизм.