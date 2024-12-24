Медведев назвал число россиян, заключивших контракт с Минобороны в этом году

Медведев: контракт с Минобороны за 2024 год подписали 440 тысяч россиян

Примерно 440 тысяч человек заключили в этом году контракты на военную службу в российских войсках. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, сообщило РИА «Новости» .

Политик посетил с рабочей поездкой Башкирию и озвучил тему предстоящего совещания. По его словам, заседание посвятят ходу отбора граждан на военную службу. Медведев подчеркнул, что годовые результаты набора военнослужащих в регионах уже можно оценить.

Также он посетил в Уфе госпиталь и пообщался с военными. Зампред Совбеза сообщил, что гордится бойцами и поблагодарил их за проявленный героизм.

Ранее Медведев пригрозил руководству Украины из-за убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Преступников ждет неминуемое возмездие, сообщил он. Также политик призвал продолжить оказывать давление на украинских властей по линии оборонно-промышленного комплекса.

