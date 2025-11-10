В Черном море ликвидировали четыре безэкипажных катера ВСУ

Военные нейтрализовали в акватории Черного моря в районе Туапсе четыре украинских безэкипажных катера. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Один из БЭК сдетонировал около береговой линии, ударной волной выбило окна на втором этаже двухэтажного дома. Также пострадал гараж и лодочный ангар.

На место ЧП прибыли специальные и экстренные службы. По данным штаба, обошлось без пострадавших.

Ночью средства ПВО нейтрализовали над регионами 71 беспилотник самолетного типа. Налеты БПЛА отразили в Брянской, Курской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Самарской, Тверской, Калужской, Ростовской и Тульской областях, а также в Крыму и над Черным морем.

За день до этого в России сбили более 40 БПЛА. В Брянской области уничтожили 43 аппарата и один — под Ростовом-на-Дону.