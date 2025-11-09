Над российскими регионами сбили 44 дрона за ночь

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 44 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что с 23:00 8 ноября по 07:00 9 ноября военные уничтожили и перехватили 43 БПЛА над территорией Брянской области и один — над территорией Ростовской.

Власти Белгородской области на частотах двух радиостанций запустили информирование жителей Волоконовского района об угрозе беспилотников, отмечал глава региона Вячеслав Гладков. Позднее эту меру распространят и на другие районы, заявлял губернатор.

Днем ранее дроны ВСУ атаковали объекты энергетики в Волгоградской области, часть жителей осталась без электричества, сообщал губернатор Андрей Бочаров.