Средства ПВО сбили за ночь 71 украинский дрон над регионами

По ее данным, больше всего БПЛА сбили под Брянском — там уничтожили 29 аппаратов. В Курской области перехватили семь дронов, в Липецкой и Смоленской — по пять, в Орловской, Самарской и Тверской — по четыре, в Крыму — три, в Калужской, Ростовской и Тульской — по одному. Также семь беспилотников ликвидировали над Черным морем.

В ночь на 9 ноября военные уничтожили ночью 43 БПЛА самолетного типа под Брянском и один — в Ростовской области. Брянский губернатор Александр Богомаз подтвердил, что в регионе обошлось без пострадавших. По его словам, на место падения дронов прибыли оперативные и экстренные службы.

Позже Богомаз написал о еще одном налете БПЛА на область — днем 9 ноября военные ликвидировали два беспилотника.