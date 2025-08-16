Российские войска ударили по пункту дислокации наемников в Черниговской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

«Ударом ОТРК „Искандер-М“ уничтожен крупный пункт дислокации наемников „Иностранного легиона“ ВСУ», — заявил собеседник журналистов.

Ранее солдаты 31-й бригады ВСУ передали российским военным координаты позиций заградотрядов 17-й бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» в Днепропетровской области. Информацию отправили в мессенджере.

До этого подразделения Нацгвардии Украины были уничтожены в селах Березовое, Алексеевка и Орестополь.

Чуть больше недели назад в российский плен впервые попал наемник ВСУ из Вьетнама. Военнослужащие общались с пленным через автопереводчик. Он рассказал, что единственный из своего отряда выжил, получил ранение руки.