В российский плен попал вьетнамский наемник ВСУ

Российские военные взяли в плен наемника ВСУ из Вьетнама недалеко от Красного Лимана. Видео с его допросом опубликовал Telegram-канал RT.

Бойцы воспользовались голосовым автопереводчиком для общения с пленным. Вьетнамец объяснил, что единственный выживший из своего отряда, получил ранение руки.

На кадрах показали шеврон военного, судя по нему, он служил в четвертом интернациональном легионе украинской армии. Туда набирают боевиков из разных государств.

Ранее командир российской группировки «Восток» с позывным Мудрый рассказал журналистам об уничтожении шести наемников ВСУ во время освобождения Январского в Днепропетровской области.

Он рассказал, что один из военных подразделения притворился украинцем и стал разговаривать на их языке. В итоге одного наемника взяли в плен, а остальных шестерых уничтожили после отказа сдаться.