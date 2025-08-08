Солдаты 31-й бригады ВСУ передали координаты расположения заградотрядов 17-й бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» в Днепропетровской области российским военным. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС .

«Координаты мест расположения и скопления заградотрядов 17-й бригады российской стороне передали через мессенджер солдаты 31-й бригады ВСУ», — уточнил собеседник агентства.

До этого подразделения Нацгвардии Украины были ликвидированы в селах Березовое, Орестополь и Алексеевка Днепропетровской области.

Накануне стало известно, что две украинские бригады отказались эвакуировать раненых при ударах ФАБ в Днепропетровской области. Брошенные раненые служили в заградотрядах 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» и 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее российские бойцы уничтожили группу наемников ВСУ в Днепропетровской области. Еще одного взяли в плен во время освобождения Январского.