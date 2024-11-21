Житель Теткина: ВСУ не раз пытались прорваться в поселок, но их атаки отражали

Жители Курской области, уехавшие после нападения ВСУ, продолжают давать показания военным следователям. На этот раз в распоряжении 360.ru оказался рассказ жителя поселка Теткино Глушковского района.

По его словам, ВСУ много раз пытались прорваться в поселок, но российские военные отбили атаки. Первый обстрел был еще в 2022 году. Тогда под удар попали сахарный и спиртовой заводы, а также жилые дома, рассказал мужчина.

«Им без разницы было, куда бить — по мирным, по военным… Мы видели, что наши военные присутствуют. Но где они располагались — это нас не касалось», — заявил он.

Также пострадавший добавил, что артобстрел был и во время президентских выборов. По его словам, ВСУ тогда в очередной раз попытались перейти границу, но у них ничего не получилось.

Мужчина эвакуировался вместе с женой 10 августа, они были одними из последних.

«До последнего тянули. Мы с супругой решили выезжать, но, поскольку транспорта уже не было — люди кто на своем, кто на чем мог, — мы на велосипедах проехали 25 километров до села Званное, до моего родного дома», — рассказал он.

Сейчас они находятся в пункте временного размещения в Тамбовской области.

Ранее жительница Суджи рассказала, что в городе никто не был готов к эвакуации, и, приняв нападение за очередную бомбежку, все думали, что это скоро закончится.