В Челябинской области задержали мужчину за работу на спецслужбы Украины

Правоохранители задержали жителя Челябинской области за государственную измену. Об этом 360.ru сообщила региональная пресс-служба УФСБ России.

Мужчина 1986 года рождения собирал и передавал противнику информацию о военной технике. Представитель Службы безопасности Украины завербовал его через социальные сети.

На злоумышленника возбудили уголовное дело о государственной измене. Решением суда его взяли под стражу.

Правоохранители задержали в Костромской области двоих украинских агентов, которые собирали сведения об участниках СВО и переводили деньги на нужды украинских вооруженных формирований. У них дома нашли схрон с огнестрельным оружием.