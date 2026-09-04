В Костромской области задержали двоих украинских шпионов и нашли у них схрон с оружием

ФСБ задержала в Костроме двоих агентов Украины с огнестрельным оружием

Правоохранители задержали в Костромской области двоих украинских шпионов, у них нашли схрон с огнестрельным оружием. Об этом сообщил 360.ru Центр общественных связей ФСБ.

Граждане России 1978 и 1983 годов рождения по указанию спецслужб Украины собирали сведения об участниках специальной военной операции и переводили деньги на нужды украинских вооруженных формирований.

Дома у злоумышленников при обыске нашли самозарядный пистолет ТТ калибра 7,62 миллиметра с боеприпасами, обрез гладкоствольного ружья и 240 патронов того же калибра к нарезному оружию.

Против задержанных возбудили уголовное дело о госизмене и незаконном обороте оружия, их заключили под стражу.

Накануне сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента Украины. Он готовился совершить теракт в военном госпитале.