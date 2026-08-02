Утром 2 августа в Чечне ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сведения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

«Объявлена беспилотная опасность на территории Чеченской Республики», — указали в сообщении.

Ранее стало известно, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотников в небе над российскими регионами.

БПЛА атаковали Волгоградскую, Калужскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Саратовскую, Тульскую и другие области. Также аппараты сбивали над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

В Саратовской области из-за атаки ВСУ погибли два человека.