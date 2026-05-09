В Чечне при атаке дронов ВСУ пострадали шесть человек

В Чечне в результате атаки украинских беспилотников пострадали шесть мирных жителей и получили разрушения несколько объектов. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-премьер правительства Чечни Ахмед Дудаев.

БПЛА сбили мобильные группы ПВО, которые круглосуточно дежурят во всех районах. Повреждения получили три объекта в разных точках региона: продуктовый супермаркет, многоэтажный жилой дом и частный дом. Еще два сбитых дрона рухнули в поле. Пострадали шесть мирных жителей, всем им оказали помощь.

Дудаев добавил, что по поручению главы региона Рамзана Кадырова восстановительные работы начали за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Накануне в Чечне объявили режим беспилотной опасности.

С 00:00 8 мая вступил в силу режим прекращения огня, введенный российской стороной. За это время ВСУ нарушили его условия почти девять тысяч раз.