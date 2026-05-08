Режим беспилотной опасности объявили на территории Чечни

Режим угрозы атаки БПЛА объявили в Чечне. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Внимание! Объявлена беспилотная опасность на территории Чеченской Республики», — заявили в сообщении.

За ночь силы противовоздушной обороны отразили атаку 26 беспилотников, летевших на Москву. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, на места падения обломков дрона отправились специалисты экстренных служб. Накануне средства ПВО уничтожили 55 БПЛА в Московском регионе.

Также украинская сторона в ночь на 7 мая пыталась атаковать Санкт-Петербург через воздушное пространство Латвии. Как сообщили в Минобороны, российские системы наблюдения зафиксировали в небе над Латвийской Республикой шесть дронов. Еще там были два американских истребителя F-16 и два французских Rafale.