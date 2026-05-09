ВСУ совершили 8970 нарушений режима перемирия

Во время перемирия ВСУ продолжали вести обстрелы. Зафиксировано 8970 нарушений режима прекращения огня, допущенных со стороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Украинские боевики совершили 1173 обстрела позиций ВС России во время действия перемирия, а также нанесли 7151 удар с применением беспилотников.

За минувшие сутки средства ПВО сбили 467 беспилотников ВСУ, восемь управляемых авиабомб и один снаряд HIMARS.

В Минобороны подчеркнули, что российские военнослужащие с 00:00 8 мая строго соблюдают режим прекращения огня.

Ранее в Кремле высказались о продлении перемирия в зоне спецоперации. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, этот вопрос пока никто не поднимал.