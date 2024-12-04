Захваченные солдаты Вооруженных сил Украины должны приносить пользу и защищать российские объекты от атак. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с таким предложением во время встречи с военнопленными в Грозном. Кадры поездки он показал в своем Telegram-канале.
Кадыров сообщил, что командование ВСУ бросило солдат в самую гущу боевых действий. Бойцы сдались и спасли свои жизни. Глава Чечни предложил найти им применение.
«Как будто с отдыха вы приехали. Надо их по объектам, которые сняли американские спутники, по этим объектам на крышу поставить их всех. Пусть охраняют нашу территорию» — сказал он.
Одного из пленных Кадыров привез на прямую линию. Глава Чечни прибыл на мероприятие на захваченном в зоне СВО броневике, спрогнозировал завершение боевых действий и рассказал об атаке БПЛА на Грозный.
Украина введет санкции против Грузии
Пит Хегсет потеряет пост главы Пентагона из-за алкоголизма
В Чечне нашли применение украинским военнопленным
Жители Балашихи передали теплые вещи и продукты питания бойцам СВО
Депутат Мособлдумы проверил качество питания в школе № 15 в Балашихе
Кадыров высказался о сроках завершения СВО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте