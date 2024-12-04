В Чечне нашли применение украинским военнопленным

Захваченные солдаты Вооруженных сил Украины должны приносить пользу и защищать российские объекты от атак. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с таким предложением во время встречи с военнопленными в Грозном. Кадры поездки он показал в своем Telegram-канале .

Кадыров сообщил, что командование ВСУ бросило солдат в самую гущу боевых действий. Бойцы сдались и спасли свои жизни. Глава Чечни предложил найти им применение.

«Как будто с отдыха вы приехали. Надо их по объектам, которые сняли американские спутники, по этим объектам на крышу поставить их всех. Пусть охраняют нашу территорию» — сказал он.

Одного из пленных Кадыров привез на прямую линию. Глава Чечни прибыл на мероприятие на захваченном в зоне СВО броневике, спрогнозировал завершение боевых действий и рассказал об атаке БПЛА на Грозный.