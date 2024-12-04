Пострадали люди. Кадыров подтвердил атаку дрона на Грозный

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал центр Грозного и задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил во время трансляции в своем Telegram-канале.

«Куда угодно дроном ударяют… Сегодня в центре города ударили. Разрушили крышу полка», — сказал он.

Также Кадыров отметил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадали мирные жители. Других подробностей он не привел.

Звуки взрыва прогремели утром в среду в Грозном. По данным местных каналов, украинский беспилотник мог попытаться ударить по казарме полка спецназа в Чечне. Минобороны РФ официально эту информацию не подтверждало.

Ранее украинский дрон атаковал здание университета спецназа в Гудермесе. Кадыров сообщал о жертвах среди украинских военнопленных. Также глава Чечни пообещал «укронатовским шайтанам» жесткое возмездие.