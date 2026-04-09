В Брянской области женщина получила ранения при атаке ВСУ

Украинские БПЛА атаковали гражданский автомобиль в Брянской области, ранена женщина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Очередная варварская атака по нашему приграничью. Украинские террористы атаковали дронами — камикадзе гражданский автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района», — написал глава региона.

Губернатор уточнил, что в результате атаки получила ранения мирная жительница, ее госпитализировали. Автомобиль в результате удара дронов был поврежден. На место происшествия уже прибыли оперативные и экстренные службы.

Ранее украинские БПЛА атаковали Белгородскую область, пострадали трое взрослых и 15-летняя девочка. Все они обратились в Шебекинскую ЦРБ за медицинской помощью. До этого боевики ВСУ атаковали дронами ДНР, пострадали девять мирных жителей.