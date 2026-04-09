Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область. Ранены еще четыре мирных жителя

Гладков: под Белгородом при атаке дронов ВСУ пострадали 3 взрослых и подросток

Украинские беспилотники атаковали Шебекинский округ Белгородской области, ранены четыре мирных жителя, включая подростка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Шебекинскую ЦРБ обратились четверо. Двое — мужчина и женщина — пострадали от удара дрона сегодня на участке автодороги Белгород — Шебекино», — написал глава региона.

Гладков добавил, что еще один мужчина получил ранение, когда украинский БПЛА атаковал на той же трассе грузовик. Медики диагностировали всем троим баротравмы и минно-взрывные травмы.

При атаке БПЛА на село Нежеголь пострадала также 15-летняя девочка, которая самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ. Подросток получил минно-взрывную травму, ушиб и ссадины ног.

Гладков добавил, что в результате атак дронов ВСУ повреждения получили также частные дома, административное здание, машины и гаражи в городе Шебекино, селах Новая Таволжанка и Вознесеновка. Боевики ВСУ также атаковали город Грайворон, поселок Борисовка и село Грузское, где обошлось без пострадавших, но повреждения получили частные дома, гаражи, две машины и административное здание.

Ранее в ДНР при атаках ВСУ пострадали девять мирных жителей.