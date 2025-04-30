В Брянской области за ночь сбили восемь украинских БПЛА

Системы противовоздушной обороны ликвидировали ночью дроны ВСУ над территорией Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что над территорией области засекли и нейтрализовали восемь БПЛА самолетного типа. В результате ЧП обошлось без пострадавших и повреждений.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил губернатор.

Богомаз также поблагодарил подразделениям ПВО за защиту региона.

Всего за ночь над территорией России военные подавили 34 беспилотника. Пролеты БПЛА зафиксировали в Курской, Орловской, Владимировской и Белгородской областях. В Муроме из-за падения обломков дрона загорелся склад, еще одно здание получило незначительные повреждения.

В городе Рыльск в Курской области из-за беспилотников пострадали 45-летний мужчина и 21-летняя девушка. Они получили резано-ушибленные ранения головы, верхних и нижних конечностей.