В Брянской области в результате атаки ВСУ погиб один мирный житель

Один житель Брянской области погиб в Погарском районе после атаки ВСУ. Об этом в телеграм-канале заявил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.

«Очередное варварское преступление киевского режима. В результате атаки дрона-камикадзе по движущемуся автомобилю в Погарском районе погиб местный житель», — написал он.

Ковальчук выразил соболезнования родным погибшего и отметил, что им окажут всю необходимую поддержку.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о гибели одного мирного жителя в результате украинской атаки. Также еще двое гражданских получили ранения.

До этого трое жителей Запорожской области стали жертвами атаки ВСУ, еще восемь пострадали. Как отметил губернатор региона Евгений Балицкий, за сутки на территории региона зафиксировали 15 атак со стороны Украины.