В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель

В Брянской области в результате атаки беспилотников пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале .

Удар дронов-камикадзе пришелся на село Курковичи Стародубского муниципального округа. Ранения получил мужчина. Его доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы.

Кроме того, под удар попал Погарский район. В селе Гудовка беспилотник повредил гражданский автомобиль. В этом случае обошлось без пострадавших.

В Минобороны сообщили, что системы ПВО с 11:00 до 14:00 уничтожили 29 беспилотников самолетного типа над Брянской и Белгородской областями. Из них 27 сбили над Брянской областью и еще два — над Белгородской.