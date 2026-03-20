ВСУ атаковали Погарский район в Брянской области

Украинские военные совершили атаку на Погарский район в Брянской области. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате атаки дронами — камикадзе в селе Гудовка Погарского района поврежден гражданский автомобиль», — написал он.

Глава региона отметил, что обошлось без пострадавших. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее в Брянской области пострадали два мирных жителя при атаке украинских беспилотников. ВСУ пустили в сторону поселка Белая Березка дрон-камикадзе. Как отметил Богомаз, БПЛА попал по машине. В результате случившегося автомобиль был полностью уничтожен. Пострадавших отправили в больницу, медики оказали им всю необходимую помощь.

До этого один житель села Маломихайловка в Белгородской области получил ранение из-за удара дрона. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что на момент атаки мужчина ехал на велосипеде.