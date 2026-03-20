Силы ПВО сбили 29 БПЛА над Брянской и Белгородской областями за три часа

Системы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 29 беспилотников самолетного типа над Брянской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны России .

По данным ведомства, в период с 11:00 до 14:00 по столичному времени удалось перехватить и ликвидировать 27 дронов над Брянской областью и еще два — над Белгородской.

В Минобороны утром сообщили о ночной атаке беспилотников. В течение прошедшей ночи силы ПВО сбили 26 аппаратов над российскими регионами.

В еженедельной сводке о проведении спецоперации ведомство написало, что с 14 по 20 марта ВС России нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на территории Украины.