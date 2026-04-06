Трое сотрудников скорой пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области трое фельдшеров пострадали при ударе украинского дрона по машине скорой помощи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале .

В селе Борисовка в результате атаки беспилотника два медика и водитель получили баротравмы, их доставили в Валуйскую ЦРБ. Машина получила повреждения.

Всего дроны атаковали семь муниципалитетов. В Белгороде обломки сбитого БПЛА повредили остекление коммерческого объекта. В одной из квартир региона выбило окно, повреждены кровля склада и две машины.

В Шебекинском округе пострадали три легковушки, грузовик, кровли двух помещений, остекление в трех квартирах и три частных дома. В селе Вознесеновка огонь уничтожил легковой автомобиль.

В Грайворонском и Валуйском округах повреждены административные здания, ограждения и частные домовладения.

Накануне при атаке ВСУ на микроавтобус в Белгородской области пострадали семь человек.