В Брянской области из-за атаки беспилотника ВСУ погиб мирный житель

Жертвой атаки украинского БПЛА в Брянской области стал мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в «Максе» .

«В результате атаки беспилотника по селу Понуровка Стародубского района погиб местный житель», — написал Ковальчук.

Он выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать необходимую помощь и поддержку.

По словам чиновника, за минувшие сутки над территорией области ликвидировали 60 вражеских БПЛА самолетного типа.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что за минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 205 украинских беспилотников. Над Ростовской областью сбили более 50 вражеских дронов.