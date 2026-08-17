Силы ПВО ликвидировали более 50 дронов над Ростовской областью

В ночь на 17 августа силы противовоздушной обороны ликвидировали более 50 беспилотников над Ростовской областью. Об этом в мессенджере «Макс» заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более пятидесяти БПЛА», — написал он.

Дроны уничтожили в Каменске-Шахтинском, Батайске, Новошахтинске, Таганроге, Донецке и девяти районах области — Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском, Белокалитвинском, Кашарском, Азовском, Морозовском и Шолоховском.

Данных о пострадавших и разрушениях инфраструктуры пока не поступало.

Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили с начала года более 100 тысяч украинских дронов. Меньше всего БПЛА уничтожили в январе и феврале — 5394 и 5989 соответственно.