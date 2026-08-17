Силы ПВО за ночь сбили 205 украинских дронов над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали уничтожили 205 украинских беспилотников над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 205 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

БПЛА сбили над Астраханской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Волгоградской, Курской и Ростовской областями, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс» написал, что средства ПВО уничтожили над регионом более 50 вражеских дронов. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

До этого стало известно, что силы ПВО с начала года ликвидировали более 100 тысяч вражеских дронов.