В Брянской области из-за атак ВСУ пострадали 8 человек

В Брянской области в результате атак ВСУ ранения получили восемь мирных жителей. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«В Климовском районе осколочные ранения получили три местных жителя, двое мужчин ранены в Навлинском районе, в Трубчевском районе ранения получили двое мужчин и женщина», — написал он.

Медицинскую помощь оперативно оказали всем пострадавшим.

Врио губернатора отметил, что за сутки над Брянской областью силы ПВО и мобильно-огневые группы уничтожили 124 вражеских дрона самолетного типа.

Накануне в Саратове из-за атаки БПЛА пострадали несколько мирных жителей. На место ЧП выехали сотрудники оперативных служб, развернули два оперативных штаба. В этот же день в Удмуртии три человека погибли после удара украинского беспилотника. Еще двое, в том числе ребенок, получили ранения.