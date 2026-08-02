Беспилотник убил трех человек в Удмуртии

Врио главы Удмуртии Абрамова сообщила о трех погибших при атаке беспилотников

Запущенные с территории Украины беспилотники атаковали Удмуртию. В результате налета погибли три человека, еще двое, в том числе ребенок, получили ранения. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова .

Она подчеркнула, что летательный аппарат атаковал автомобиль на севере региона.

«По оперативным данным, к сожалению, погибли три человека. Два человека находятся в больнице, один из них — ребенок. Девочку доставим в Ижевск сразу, как стабилизируется состояние», — заявила Абрамова.

Временно исполняющая обязанности главы Удмуртии добавила, что атакой на мирных людей киевский режим в очередной раз доказал чудовищность своих действий.

Абрамова принесла соболезнования родным и близким погибших и добавила, что пострадавшие получат всю необходимую помощь.

На место падения обломков беспилотников выехали оперативные службы.

В воскресенье, 2 августа, ранения при атаке украинских боевиков получили несколько жителей многоквартирного дома в Саратове. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, восстановление пострадавшего здания начнется в ближайшее время.