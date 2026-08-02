В Саратове из-за атаки БПЛА пострадали несколько мирных жителей

Несколько жителей многоквартирного дома в Саратове пострадали при атаке ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

На месте работают оперативные службы, развернуты два штаба.

«Восстановительные работы должны начать в кратчайшие сроки. Необходимые средства будут выделены. <…> В ближайшее время специалисты также начнут обследование конструкций здания», — отметил Бусаргин.

ВСУ нанесли удар беспилотниками по складу Wildberries в Саратовской области. Глава региона добавил, что информация о пострадавших уточняется.

После удара на складе начался пожар. Пресс-служба Wildberries сообщила, что компания перестроила логистические цепочки, чтобы не нарушать графика поставок.