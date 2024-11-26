«Вывозили их пачками». Комбат морпехов рассказал об огромных потерях ВСУ в Ольговской роще

Украинская армия понесла большие потери в районе Ольговской рощи в Курской области — во время освобождения территории машины вывезли с поля боя множество убитых солдат ВСУ. Об этом заявил командир батальона морской пехоты Черноморского флота группировки «Север» с позывным Як, сообщило РИА «Новости» .

«Было их там прилично. Можно сказать, их машины вывозили пачками», — рассказал российский военный.

По его словам, ВСУ пытались удержать позиции, но им это не удалось. Чтобы продолжить наступление и выдавить противника, ВС России применили необычную тактику. Военные разделились на две группы и стали обходить ВСУ с разных сторон через поле и «заползать» в тыл.

Также войска установили мины на путях, чтобы противник не смог проехать на технике.

«Они не были к этому готовы, потому что у них основное внимание было направлено больше на западную сторону, откуда другие группы начинали накатывать», — добавил Як.

Ранее военкор Александр Коц рассказал, что ВС России ликвидировали в Ольговском лесу порядка 600 боевиков ВСУ.