Forbes: удар по авиабазе Днепр показал, что ВСУ не научились оборонять аэродромы

Нанесение российской армией удара по аэродрому Днепр свидетельствует о том, что, несмотря на поставки западных зенитно-ракетных комплексов, Украина не смогла обеспечить надежную защиту своих авиабаз. Об этом сообщил военный аналитик журнала Forbes Дэвид Экс.

Специалист напомнил, что летом 2022 года российские военные несколько раз наносили мощные удары по украинским аэропортам. В результате было уничтожено несколько самолетов. Сейчас ситуация повторяется.

«Рейд на аэродром „Авиаторское-Днепр“ в зловещей манере напоминает цепочку ударов по базам этим летом. <…> Украина все еще не способна полностью защититься, несмотря на поставки сотен систем ПВО от союзников», — подчеркнул Экс.

Несколько дней назад российский дрон без помех пролетел над территорией аэродрома. Его оператор выбрал в качестве цели укрытие, где находился украинский истребитель МиГ-29.

Аналитик также обратил внимание на то, что значительную опасность для аэродромов Украины представляют российские разведывательные беспилотники. По его мнению, именно благодаря тотальному контролю над целями российские военные могут достигать значительных успехов в нанесении ударов по авиабазам.

Ранее на Курском направлении специалисты испытательного центра «Рубикон» при помощи беспилотных летательных аппаратов уничтожили автомобильную технику Вооруженных сил Украины.

Ежедневно подразделения разведывательного батальона десантников наносят удары по вооружению, военной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области.