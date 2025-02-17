В Британии заявили о готовности ввести войска на Украину

Великобритания в случае необходимости готова направить свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности. Об этом в статье для газеты The Telegraph написал британский премьер-министр Кир Стармер.

По его словам, британские власти готовы играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины.

«Это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью введения наших войск на территорию страны при необходимости», — написал он.

Стармер добавил, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать ВСУ. На эти цели Лондон будет выделять три миллиарда фунтов стерлингов (более 339 миллиардов рублей) ежегодно, причем как минимум до 2030 года.

По словам Стармера, он осознает, что британские военные могут подвергнуться опасности, но помощь Киеву обезопасит и европейский континент, и саму Великобританию.

Он также призвал ЕС нарастить расходы на обеспечение европейской безопасности и взять на себя большую роль в НАТО.

Ранее в Великобритании заявили о хищениях на Украине военной помощи, поставляемой западными партнерами.