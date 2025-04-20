Украина должна быть готова к территориальным уступкам при заключении мирной соглашения с Россией. Об этом РИА «Новости» член Палаты лордов британского парламента от консерваторов лорд Ричард Балф.

По его словам, идею о пасхальном перемирии нужно воспринимать как положительный знак, ведь «православная и католическая Пасха выпала на один и тот же день».

«Сейчас нам нужно двигаться к полноценному прекращению огня, и это значит, что Киев должен быть готов сделать территориальные и другие уступки», — сказал лорд

Балф предположил, что конфликт на Украине может затянуться, если киевский режим не даст положительную реакцию.

Президент Владимир Путин предложил объявить пасхальное перемирие, после этого последовал приказ о прекращении огня. Украинский лидер Владимир Зеленский согласился прекратить бои, однако позже ВСУ обстреляли позиции российских войск 444 раза.