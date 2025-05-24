Россия превзошла Украину в производстве FPV-дронов средней дальности и их оптоволоконных модификаций. Их использование изменило облик всей линии фронта, сообщила британская газета The Times .

«Россия вышла в лидеры гонки беспилотников, обогнав Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронта протяженностью 1200 километров», — говорится в материале.

Танки и другая бронетехника уже фактически устарели. Их легко уничтожить в любое время суток, используя дроны.

Командир подразделения БПЛА 47-й бригады ВСУ рассказал в интервью газете The Washington Post, что у России было огромное преимущество в Курской области благодаря использованию оптоволоконных беспилотников. Эти дроны фактически уничтожили логистику украинской армии.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров по экспорту вооружений в мире. Он уточнил, что российские образцы оружия и техники постоянно совершенствуются и проходят жесткие испытания и на учениях, и в реальном бою.