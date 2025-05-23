Россия осталась крупнейшим мировым экспортером оружия

Путин: Россия остается в пятерке лидеров по экспорту вооружений в мире

Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров по экспорту вооружений в мире. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества, сообщили на сайте Кремля.

«Это еще раз подтверждает качество, надежность и эффективность выпускаемой нашими оружейниками военной продукции. Безусловно, интерес к ней растет, и мы понимаем почему», — отметил он.

Путин назвал основной целью российского ОПК обеспечение нужд российской армии для достижения целей спецоперации. Большинство российских образцов вооружений и техники постоянно совершенствуется.

Глава государства подчеркнул, что практически все средства обнаружения и поражения, системы ПВО, авиация, беспилотные комплексы проходит жесткие испытания не только на учениях, но и в реальном бою.

По словам Путина, в сфере военно-технического сотрудничества Россия должна предлагать зарубежным партнерам не только вооружение и технику, но и спектр других услуг, включая ремонт. Такие шаги повлияют на продвижение экспорта российских вооружений в высококонкурентной среде.

В апреле на заседании Военно-промышленной комиссии Путин заявил, что оборонные предприятия в 2024 году в два раза увеличили выпуск средств поражения, систем связи, разведки и РЭБ. На передовую каждый день отправляли свыше 4000 FPV-дронов.