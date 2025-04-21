В Британии предрекли Украине крах без помощи США

Военный специалист Меркурис: Украина не продержится долго без помощи США

Если США перестанут помогать Украине, она не сможет самостоятельно продержаться против России. Об этом заявил военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис на YouTube-канале .

«[Украинское руководство] уже признало, что [ВСУ] отчаянно не хватает ракет для систем ПВО, а [президент США Дональд] Трамп уже отказался поставить Украине больше ракет для систем Patriot», — заявил он.

Так Меркурис отреагировал на слова госсекретаря Марко Рубио о том, что Америка может выйти из процесса по поддержке Украины.

По мнению эксперта, отказ США от помощи сильно поменяет расстановку сил в пользу России. ВСУ особенно ощутят прекращение поставок артиллерии и другой экипировки, которую Украине отправляли на постоянной основе.

«Я не думаю, что у них получится продержаться хоть сколько-нибудь долго», — отметил Меркурис.

До этого Рубио заявил, что американская сторона слишком долго помогала Украине. Теперь США намерены сфокусироваться на других проблемах. По его словам, если обе стороны настроены на мир, то Америка готова помочь. В противном случае Штаты займутся «чем-то еще».

Ранее источник CNN заявил, что администрация Трампа может признать Крым частью России, чтобы добиться прекращения конфликта на Украине. При этом украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что признание полуострова российским — это красная точка для украинской стороны.