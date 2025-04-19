Крым наш. США захотели признать полуостров российским

По данным собеседника телеканала, США хотят сторонам конфликта предложить полное перемирие вдоль линии соприкосновения и официально признать контроль российской стороны над Крымом. При этом полуостров вошел в состав России после референдума еще в 2014 году.

План США уже обсудили с европейскими и украинскими представителями в Париже. Утверждается, что рамки соглашения по урегулированию конфликта также передал главе МИД России Сергею Лаврову американский госсекретарь Марко Рубио.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что признание Крыма российскими является для Киева красной линией. Он уверял, что вопрос территорий станет одним из самых сложных в переговорах для украинской стороны.

Ранее стало известно, что США планируют продолжить обсуждение перемирия с европейцами и украинцами в Лондоне на следующей неделе. Также Белый дом намерен организовать еще одну встречу спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с российской стороной.