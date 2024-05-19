В Британии ответили на вопрос о войне с Россией | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 22:26 В Британии ответили на вопрос о войне с Россией Шэппс: Великобритания не хочет прямого столкновения с Россией Freepik

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Правительство Великобритании не намерено идти на прямой военный конфликт с Россией. Об этом заявил глава Минобороны страны Грант Шэппс в беседе с Би-би-си.

«Мы не хотим участвовать в прямом конфликте с Россией», — сказал он.

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Так Шэппс ответил на вопрос, почему страна помогала Израилю перехватывать запущенные Ираном дроны и ракеты, но не оказывала подобной помощи Украине. Министр обороны королевства отметил, что украинский конфликт и ситуация в еврейском государстве сильно отличаются.

Ранее Шэппс заявил, что правительство ФРГ не хочет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, потому что ВСУ могут атаковать ими крымский полуостров.

Он отметил, что Британия считает Крым украинским, поэтому «разрешила» войскам ВСУ осуществлять удары по нему. Лидеры ряда стран сначала выступали против ударов по полуострову, а потом поменяли позицию, взяв пример с США.